İnsan-doğa ilişkisi üzerine 4 film: Kayıp Rüzgarlar

Pera Müzesi web sitesi üzerinden gösterime sunulan “Kayıp Rüzgarlar” adlı programda, deneysel sinemanın önemli ismi Caryn Cline'ın botanicollage tekniğiyle oluşturduğu İnsan Soyu Ota Benzer, Kayıp Rüzgarlar ve Kelebek Felaketi adlı kısa filmleri ile ödüllü yönetmen Belma Baş'ın prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapılan Zefir filmi yer alıyor.

Belma Baş'ın ödüllü kısa filmi Poyraz'ı tematik olarak izleyen Zefir, yönetmenin ilk uzun metraj kurmaca filmi olma özelliğini taşıyor. Çekimleri Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen film, doğanın sürekliliği ile insanın geçiciliği arasındaki karşıtlığa mercek tutuyor.