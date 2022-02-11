İnsan yüzlü levha 5 bin yaşında: Saldırılara karşı kenti koruduğuna inanılıyor

Erken Tunç Çağı'na ait, dua eden kişinin siluetinin tasvir edildiği kireç taşından yapılmış 5 bin yıllık tarihi levha İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müze Müdürü Hünkar Keser, "Levha, düşmana karşı savunma amaçlı bir ritüeli gösteriyor. Bu eser, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı caydırıcı olması için sur duvarının kapısında kullanmış olabilir" dedi.

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İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’12 Ay 12 Sergi’ projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, bir süre önce ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

Bu ay düzenlenen sergide, Erken Tunç Çağı’na ait nadide iki eser daha tarih meraklılarının ilgisine sunuldu. Bu eserlerden ilki Menemen ilçesindeki Höyücek Höyük eteğinden geçen DSİ kanalının 1990’lı yıllarda yapımı sırasında gün yüzüne çıkarılan, kent sakinlerini olası düşmana karşı koruduğuna inanılan ve sur kapısına asılan 5 bin yıllık tarihi levha oldu.

Urla’daki Liman Tepe Höyüğü’nde 2012 yılında bulunan pişmiş topraktan yapılmış 4 bin yıllık çömlek de sergilenen bir değer eser olarak yer aldı.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, “Höyücek levhası bir alt yapı çalışması sırasında 1990’lı yıllarda 2 parça halinde ve 2 farklı zamanda ortaya çıkarıldı. Erken Tunç Çağı’na tarihleyebiliyoruz. 5 bin yıl öncesine ait inanç, kültür ve ritüellerine ait bilgi veriyor. Eserde görülen kişinin, dua ettiği hissiyatını yaşıyoruz. Bu tip figürlerin bir inancı temsil ettiği, korunma amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Düşmana karşı savunma amaçlı bir ritüeli gösteriyor. Bu eser, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı caydırıcı olması için sur duvarının kapısında kullanmış olabilir” dedi.



“İNSAN YÜZÜ BETİMLEMESİ BULUNUYOR”

Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural ise pişmiş toprak çömleğin günümüzden yaklaşık 4 bin öncesine ait bir eser olduğuna dikkat çekerek, “Döneminin özelliğini yansıtıyor. Çömlekte, insan yüzü betimlemesi bulunuyor. İçinde kutsal sıvı ya da buğday depolandığını düşünüyoruz. Bunlar özel kaplar. Bu kaplar bir ritüel gerçekleştirilirken, tören yapılırken kullanılıyor. Bu tür kaplarla çok sık karşılaşmıyoruz” diye konuştu. (DHA)