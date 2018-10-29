‘İnsanı İnsan Acıtır’ yayımlandı

Edebiyat dünyasına 18 baskı yapan ilk kitabı 'Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler'le sıkı bir giriş yapan Yelda Kırçuval, bir yıl süren yoğun bir çalışma sonucu ikinci kitabı olan 'İnsanı İnsan Acıtır' ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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“İnsanın en küstah halinin acımak ve acıtmak olduğunu ama asli sonun yanı başımızda insanlığı nasıl esir aldığıyla yüzleştiren bir hikayeyi kalem aldım” diyen Kırçuval, ‘'Özgürleşmek için geç değil… Lakin uçurtmanın ipini kesebilmek gerekir önce. Çünkü uçurtmalar, iplerinden özgürleştiklerinde yükselebilirler'' ifadelerini kullanıyor.

Kitabın baş karakteri Leyla, boşandıktan sonra içine düştüğü boşlukla baş edemediği gerçeğiyle yüzleşir. Hayatında ilk kez bilmediği yollara adım atacaktır. Aslında bırakmaktan korktuğu her şeyin kölesi haline dönüştüğünü kaybolduğu ormanda, kar yolları kapayınca fark eder.

Roman, günümüz toplumunda mutluluk ve başarı odaklı bireyin başarısızlığa ve acıya karşı nasıl da zayıf bir bağışıklıkla mücadele ettiğinin sert, yalın ve gerçekçi bir öyküsünü anlatıyor.

KİTABIN GELİRİ YETENEKLİ ÇOCUKLARA

“Acıya seyirci kalınmamalı” diyen Yelda Kırçuval, kitaptan elde edilecek gelirin okuma fırsatı yakalayamayan sanat konusunda yetenekli çocuklara aktarılacağını belirtti.