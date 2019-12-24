İnsanlar adeta akın etti. Tam 2 milyon ziyaretçi!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2019 yılını turizm açısından değerlendirdi. Büyükerşen, 90’lı yıllarda standart bir Anadolu kenti olan Eskişehir’in bugün her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bir kent haline geldiğini söyledi. Büyükerşen, “Balmumu Müzemizi 500 bine yakın kişi ziyaret etmiş. Cam Sanatları Müzesinde 65 bin, Kurtuluş Müzesinde 50 bin, Masal Şatosunda 460 bin, Hayvanat Bahçesinde 800 bin, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evinde 140 bin misafir ağırlamışız” dedi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2019 yılında Eskişehir'e turist akınının yaşandığını söyledi. Her yıl turist sayısında artış yaşandığını ifade eden Büyükerşen, son yıllarda özellikle hafta sonları çok büyük bir turizm hareketi gözlemlediklerini açıkladı.

PROJELERİ HALKIMIZ ÇOK BENİMSEDİ

“Müzelerin önünde kuyruklar, onlarca turist otobüsü, dolu oteller elbette ki kentimizin de ekonomisine büyük destek oluyor” diyen Büyükerşen, Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'e ziyaretçi akını olduğu söyledi.

BALMUMU MÜZESİ'Nİ 500 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Konuşmasında ziyaretçi rakamlarını da açıklayan Büyükerşen, “Bu sene Balmumu Müzemizi 500 bine yakın kişi ziyaret etmiş. Cam Sanatları Müzesinde 65 bin, Kurtuluş Müzesinde 50 bin, Masal Şatosunda 460 bin, Hayvanat Bahçesinde 800 bin, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evinde 140 bin misafir ağırlamışız. 5 ay açık kalan plajımızdan 35 bin kişi faydalanmış. Porsuk Çayı üzerindeki botlar ve gondollar ile140 bin kişi şehir turu yapmış. Nüfusu 800 bin olan bir Anadolu kenti için gerçekten büyük rakamlar bunlar. Bu turizm hareketliliği sayesinde oteller kazanıyor, restoranlar kazanıyor, taksici esnafı kazanıyor, aslında tüm şehir kazanıyor” diye konuştu.