İnsanlardan yardım istediler: Net servetleri 2,8 milyar dolar

Ünlü sunucu Oprah Winfrey ve sinema oyuncusu Dwayne "The Rock" Johnson, salı günü hayranlarından Maui orman yangınlarından etkilenenlere yardım etmek için para bağışlamalarını istemesinin ardından tepkiyle karşılaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyanın tanıdığı ünlü isimler Oprah Winfrey (69) ve Dwayne Johnson (51), Maui Halk Fonu için toplu olarak 10 milyon dolar bağışladı, ancak daha sonra Instagram ve TikTok’taki hayranlarından geri kalan miktarı bağışlamalarını istedi.



Ancak pek çok takipçi, zaten “maaştan maaşa” yaşadıklarından şikayet ederek aşırı zengin ünlülerin kendilerinden yardım istemesinden rahatsız olduklarını belirtti.

Toplam net servetleri 2,8 milyar dolardan fazla olan Winfrey ve Johnson’ın TikTok’taki paylaşımına yorum yapan Carolina Moreno, “İsterdim ama meteliksizim… gerçi siz ikiniz bunu anladınız!” diye yazdı.



Bir başka kullanıcı Cary Jacobs da, Winfrey’in Instagram’daki videosuna “Milyarderler, fakirlerden para istiyor, ne şaka” yorumunu yaptı.

Maribel Rubio, servetinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin edilen Winfrey’i eleştirirken, “Milyarlarınız var. 100 milyon dolar bağışta bulunsanız da bağış yapmadan önceki kadar zengin olabilirsiniz.”

“10 milyon, 2 milyarın %0,5’idir, benim %0,5’imi mi istiyorsunuz? İşte 16 dolar geliyor (bunu sana vergi sonrası verdim),” diye yazdı.

Gelen tepkiler sonrası her iki oyuncudan da herhangi bir açıklama gelmedi.

İlginizi Çekebilir Depremzedeye 30 milyarlık bağış yalan oldu

İlginizi Çekebilir Hatay'da orman yangını çıktı