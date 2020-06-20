“Olmadı Taşraya Kaçarız” adlı ilk kitabı yayınlanan Mehmet Serkan Genç, “Asıl sorunumuz bence bir sürü şey yapmak zorunda bırakılmak. İnsanlık, karantina sürecinde en çok Oblomov'u anladı bence” diyor

Genç yazar Mehmet Serkan Genç’in ilk kitabı “Olmadı Taşraya Kaçarız” İkinci Adam Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım bülteninde, “Olmadı Taşraya Kaçarız deyişi, modern topluma entegre olmaya çalışan bireylerin her hafta düzenli olarak kendilerine yönelttikleri bir eleştirinin, belki de bir alternatif senaryonun parolası oluyor, sohbet masalarının temeline yerleşiyor.” deniliyor.

2012’den beri kamu bankasında memur olarak kariyerine devam eden Genç, “Elimde biriken hikayelerin bir zaman sonra bilgisayarda kalıp, dijital fotoğraflar gibi harddiskten hardiske aktarılırken kaybolup gideceğinden korktum. Bunun için de yayınevine göndererek bastırmak istedim” dedi.

‘TAŞRA AĞIRDIR’

“Taşra bir yandan da ağırdır. Gezen tavuk yumurtası yersin ama horoz da seni sabah çok erken uyandırır” diyen Genç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Konsantre olmuş film izlersin, horoz seni yine rahatsız eder. Binlerce aracın sesi İstanbul’da insanı rahatsız etmez de o horozu boğazlamak istersin.

Gelir dağılımındaki dengesizlik büyükşehrin içinde kendi taşrasını yarattı maalesef. İstanbul’da yaşayıp deniz görmeden yaşamak zorunda kalan insanlar var. Bilgiye erişimin daha kolay olması taşrada yaşayan bir insanın sanatla kültürle daha iç içe geçmesi için fırsat.

‘ASIL SORUN BİR SÜRÜ ŞEY YAPMAK ZORUNDA BIRAKILMAK’

Tarkovsky’in Stalker (İz Sürücü) filminden etkilendim. Kitapta da ondan esinlenerek sadece meslek isimleri var. Murat ve arkadaş grubunun bölgesi de taşra aslında. Rus ve Türk edebiyatı diyebiliriz. Türkçe kullandığımız için çok şanslıyız. İnanılmaz güzel bir dilimiz ve sayısız güzel edebiyat eserlerimiz var. Rus klasiklerini de çeviren insanlara şükran borçluyuz bence. Dostoyevski’yi tanımadan, Gogol’ün Palto’sunu tekrar tekrar okumadan bence kimse başka kitaplara, Netflix'te film-dizi arayışına girmemeli. Özellikle Oblomov’a değinmek isterim. Bir karakterin hiçbir şey yapmadan da klasik olması bence çok çarpıcı. Asıl sorunumuz bence bir sürü şey yapmak zorunda bırakılmak. İnsanlık, karantina sürecinde en çok Oblomov’u anladı bence.