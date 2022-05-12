İnşası 702 yıl süren kütüphane görenleri hayran bırakıyor

Admont Manastır Kütüphanesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sozcu.com.tr

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İnşaatı 1074 yılında başlayan kütüphanenin sıra dışı bir yapım öyküsü var. Çünkü tamamlanması 702 yıl sürmüş. İnşasının bittiği 1776 yılında, dünyanın en büyük manastır kütüphanesi unvanını da alan Admont kütüphanesi, el yazması eserleri kadar barok tarzı mimarisi, iç mekan süslemeleri ile de ünlü.

Bugün manastır, yarısından fazlası orta çağa ait ve en eskileri 8. yüzyıldan kalma yaklaşık 1.400 değerli el yazması barındırıyor. 70 metre uzunluğundaki kütüphanenin barok tarzı iç mekanı da yedi kemerli çatıdan oluşuyor, tavanlar kemerlerle ayrılıyor.

Kütüphanenin tavanında sanatçı Altomonte’nin fresk tekniğiyle yaptığı ‘İlahi Bilgelik’ tablosu yer alıyor. Kitapların yerleşimi, aynı temanın freskleri altında, konularına ve Aydınlanma’nın fikirlerine göre düzenlenmiş.

Bu mekanlar aynı zamanda Josef Stammel’in etkileyici heykelleriyle de dekore edilmiş.

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