İnsülin nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre insülin mi, insilün mü, insülün mü?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘insülin'dir.
İNSÜLİN NE DEMEK: Pankreas tarafından salgılanan, kan şekeri düzeyini ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, protein yapılı bir hormon.
İNSÜLİN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ” insülin, insilün, insülün” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı karnabahar şeklinde olmalıdır.
insilün (Yanlış kullanım)
insülün (Yanlış kullanım)
insülin (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şekeri o kadar yükseldi ki, artık insülin iğnesi kullanmak zorunda.”