İnternetin orijinal kaynak kodu 5.4 milyon dolara NFT olarak satıldı

Berners-Lee, kodu 1989-1991 yılları arasında İsviçre’de çalışırken tasarladı ve yazdı. O sırada CERN’de çalıştığı için kaynak kodlarını kamuya ücretsiz bir şekilde sunan Berners-Lee, hiçbir zaman diğer teknoloji şirketlerinin liderleri gibi milyarder olamadı.

NFT dünyasının hızla yayılmasıyla Berners-Lee birilerinin kodun dijital olarak imzalanmış bir versiyonunu beğenebileceğini düşünerek NFT olarak satışa çıkarmaya karar verdi.

SATIŞTAN ELDE ETTİĞİ KAZANCI YARDIM ETMEK İÇİN KULLANACAK

www’nun tarihi dün Sotheby’s aracılığıyla satıldı. “Bu her şeyi değiştirdi” adlı NFT; kodun yazıldığı sırada animasyonlu bir görselleştirmesini, Berners-Lee tarafından yazılmış dijital bir mektubu içeriyor.

Kazanan teklifi, 5.4 milyon doları veren kişi açıklanmadı. Sotheby’s’e göre, Berners-Lee’nin NFT’sinin satışı, şimdiye kadar satılan dijital sanat eserlerinin en değerlileri arasında yer alıyor.

Sotheby’s, Berners-Lee ve eşinin satıştan elde edilen geliri destekledikleri vakıflara ve kuruluşlara yardım etmek için kullanacaklarını söyledi.

NFT satış izleme web sitesi NonFungible.com ve BNP Paribas SA’ya bağlı bir araştırma firması olan L’Atelier’e göre, genel NFT pazarı 2019’da 141.6 milyon dolardan 2018’de yaklaşık 41 milyon dolardan geçen yıl en az 338 milyon dolara yükseldi.

Twitter Inc. CEO’su Jack Dorsey, attığı ilk tweet’i 2,9 milyon dolara açık artırmaya çıkarmış, Beeple adıyla ünlenen Mike Winkelmann Christie’s müzayede evinde 69.3 milyon dolara dijital bir sanat eseri satmış ve pek çok kişinin bu yeni keşfedilen dünyaya hızla adım attığının haberleri de gelmeye devam ediyor.

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