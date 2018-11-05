İntihal ortaya çıktı, kitap yayından kaldırıldı

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Söz konusu intihal skandalını Mimesis Haber’de Bülent Sezgin ‘Kopyala Yapıştır, Aşır, Oldu mu Sana Tiyatro Kitabı!’ başlıklı yazısında ortaya çıkarmıştı. Yazının yayınlanmasının ardından kitabın yazarı Yılmaz Arıkan'dan ve kitabın yayınevi Pozitif Yayınları'ndan açıklama yapıldı. Yılmaz Arıkan, kitabı 29 Ekim tarihinde yayından kaldırdıklarını duyurdu.

Pozitif Yayınları'ndan ise şöyle bir açıklama yapıldı:

“Yazarımız Yılmaz Arıkan'ın “Oyunculuk Teknikleri” isimli kitabı ile ilgili intihal suçlaması kapsamında açıklamamızdır.

Yaklaşık otuz yıldır yayıncılık sektörüne hizmet eden bir kuruluş olarak böyle bir suçlamada adımızın geçmesi bizleri gerçek anlamda üzmüştür. Yayınevi olarak yaptığımız 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun çerçevesindeki tüm sözleşmelerde bu ve benzeri hak talepleri karşısında tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu ve bu bağlamda oluşabilecek hukuki durumlar karşısında yazarların hem yayınevine hem de kamuoyuna karşı yükümlü olduklarını özellikle belirtilmektedir.

Hukuki olarak bir sorumluluğumuz olmaması, manevi olarak rahatsız olmadığımız anlamına gelmeyen bu sevimsiz durum karşısında yayınevi olarak gerekli girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesinin olmaması bizleri sevindirecektir.

Bu bağlamda ilk olarak söz konusu kitabın yayınevimiz tarafından piyasadan derhal toplatılması kararı alınmıştır.

Son olarak, ömrünü tiyatroya veren, pek çok teori kitabı yazan, kitapları referans gösterilen ve tiyatro ile ilgili yazan pek çok başka yazarın yazarımızın kitaplarından bölümler kullandığı ya da alıntıladığı bilinmektedir.

İstemeden yapılan bu hatadan dolayı Yılmaz Arıkan'ın da çok üzgün olduğu su götürmez bir gerçektir. Kitabın yeni baskısında bu sorun ortadan kaldırılacak ve düzeltilmiş yeni basımı en kısa sürede piyasaya sürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”