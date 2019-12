İpek Gökdel yeni romanı Tövbe’yi anlattı

Netflix'in ilk Türk dizisi ‘Hakan Muhafız’a ilham veren kitabı Karakalem Roman Serisi yazan N. İpek Gökdel yeraltı edebiyatından iyi bir örnekle karşımızda. Türkiye'nin en kadersel ve derin hastalığını; ensesti, tecavüzü yazdığı Tövbe insanı adeta çarpıyor. Fantastik tür olan Karakalem serisinden, Tövbe romanıyla toplumsal gerçekçiliğe sıçrayan yazar, “Bazı Kadınlar Ayete Karşı Yürür” diyor. Romandaki üç kadın karakter ayetlere karşı geliyorlar. Malum tek tanrılı dinlerde intihar da cana kıymak da günah. Ayetler ‘Ölmeyiniz, öldürmeyiniz’ diyor. Kuran'da bir çok surede, mesela Nisa Suresi'nde kesin emir var. Yazar romanında, intihar etmemek, cinayet işlememek mümkün müdür, sorgulamaya alıyor. Kısacası kırsalda da şehirde de varlığı azalmayan, tecavüz, şiddet ve ensest kitabının ana eksenini oluşturuyor.



BİR İSTANBUL HİKÂYESİ: TÖVBE

Tövbe, aynı zamanda İstanbul'un da hikâyesi. İstanbul da her an tecavüze uğruyor. Gözlerimizin önünde, ya rant uğruna ya zevksizlikten ya cehaletten katlediliyor. Her yazar köklerinden, topraklarımdan beslenir derler. N. İpek Gökdel de coğrafyamızın en gizli saklı hastalığı ensesti, tecavüzün şehirli halini anlatıyor. Yazarın kelimeleriyle “Hayatta başımıza gelenler kadın, erkek, eğitimli, eğitimsiz, zengin, fakir ayırmaz. Her sosyal çevreden insan tecavüze uğrar, dayak yer, işkence görür, katil olur.”

Gerçekten bazı hassasiyetler var ki tartışmaya açık değildir. Bunların herhangi hafifletici sebebi, açıklaması, aması olamaz. Bir çocuğun istismarını, bir genç kıza ya da erkeğe tecavüzü, ensesti… Makul gören her insan toplumdan soyutlanmalı, mazur gören kurum derhal lağvedilmeli' diyor yazar.