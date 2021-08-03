İptal edilen festivali kaçak düzenleyecekler

Her yıl Türkiye ve dünyadan isimlerin akın ettiği ve bu yıl corona virüs önlemleri nedeniyle iptal edilen Burning Man festivalinin kaçak yollarla düzenleneceği iddia edildi. ABD’nin Nevada Çölü’nde yapılması planlanan etkinliğe yüzlerce kişinin katılacağı düşünülüyor.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden Burning Man, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl da ertelenmişti. Ülkemizden de bir çok ünlünün katıldığı festival iki senedir yapılamıyor. Ancak buna rağmen, bu yıl festival tarihlerinde, yüzlerce kişinin ‘Black Rock City’e akın edeceği konuşuluyor.

Güvenlik ve sağlık endişesi

ABD merkezli Vice News’ta yer alan habere göre, yüzlerce kişi festival tarihlerinde bölgeye gelecek ve kaçak olarak burada kamp yapacaklar. Katılmayı planlayan kişiler, hiçbir sağlık önlemi ve altyapı olmayan bu etkinliğin ‘kendine özgü bir eğlencesi’ olacağı görüşünde. Çölün ortasında kaçak olarak düzenlenmesi planlanan Burning Man’in birçok sağlık ve güvenlik sorununa sebebiyet vermesinden endişe ediliyor.

Adını, kapanışında yakılan ahşap heykelden alan Burning Man’in hiçbir heykel yakılmadan nasıl bir hal alacağı ise merak konusu.

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