Yeni albümü Mest Of ile gündemde olan İrem Derici, Grup Gündoğarken’den özür diledi. Özrün sebebi ise Derici’nin yeni albümüne Grup Gündoğarken’in yıllar önce yaptığı gibi Mest Of ismini koymasıydı. Dün bir açıklama yayınlayan Gökhan Şeşen, Derici’ye albümün ismini değiştirme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya olumlu karşılık vermeyen Derici, şöyle dedi:

“30 Mayıs'ta paylaşmak üzere bir post ve yazı hazırlamıştım albüm ismi Mest Of'la alakalı. Çıkmadan birgün önce sürpriz olsun istiyordum ama Gökhan Şeşen'in bugün çıkan haberini gördüm ve çok üzüldüm… Mest Of Gündoğarken 1998'de çıkmış enfes şarkıların toplandığı bir Best Of albümüdür. Benim albümün neredeyse tamamı 90'lar şarkılarından oluştuğu için böyle bir gönderme yapmak istedik. Önceden arayıp böyle bir şeyi söylemeyerek sizi gücendirdiysem çok özür dilerim ama Ankara'dan abim gelmişti, evde bir bayram havası vardı. Sizinle bir yemeğe çıksak, Burhan Şeşen abim benim küçüklüğümü bilir, babamla yakın arkadaşlar, küçükken de şapşaldım bilir o. Gönlünüzü almazsam nefesim kesilir çünkü geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala sizi, siz hep benim yanımdasınız… Gündüzümde gecemdesiniz, belki ikinci Mest Of için bir eser verirsiniz, siz benim şarkılarımsınız, üstadlarımsınız.”