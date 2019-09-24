İş birliği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘iş birliği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iş birliği’dir.
İŞ BİRLİĞİ NE DEMEK:
1- Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşrikimesai
2- Bir işin çeşitli kişilerce yapılması
İŞ BİRLİĞİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin iş birliği mi, işbirliği mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her an şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
işbirliği (Yanlış kullanım)
iş birliği (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Projenin ivedilikle bitirilmesi amacıyla tüm birimler iş birliği yapmaya karar verdi.”