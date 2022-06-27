İş insanı Dimitris Daskalopoulos 350 modern eseri bağışlıyor

Ünlü iş insanı ve koleksiyoner Dimitris Daskalopoulos, neden uluslararası galerilere 350 büyük eser bağışladığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Yunan sanayici ve sanatsever Dimitris Daskalopoulos, uluslararası üne sahip koleksiyonunu oluşturmaya başladıktan otuz yıl sonra dağıtmaya karar verdi.

Çağdaş sanat dünyasına dair son derece incelikli bir koleksiyonu bulunan iş insanında, Louise Bourgeois, Marina Abramović, Helen Chadwick, Sarah Lucas ve Matthew Barney gibi sanatçıların eserleri bulunuyor.

Guardian’ın haberine göre, eserlerin hayatının ötesinde bir geleceğe sahip olduklarına karar veren ve sanatı halkla paylaşma inancına uygun olarak girişimci, koleksiyonunun bir kısmını bağışlama kararı aldı.

Daskalopoulos’ta bulunan 142 sanatçıya ait 350 eserden 110’u Londra, İngiltere’deki Tate Modern Müzesi’ne gidecek; 100’ü New York, ABD’deki Guggenheim ve Chicago Çağdaş Sanat Müzesi arasında bölünecek ve geri kalanı Atina, Yunanistan’daki Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi tarafından sergilenecek.

Sanatseverler için oldukça heyecan verici olan bu kararı Daskalopoulos, “Hiçbir zaman eserlerin sahibi gibi hissetmedim. Müzelere bağışlayacağımın kararı en az sekiz-dokuz yıl önce alındı. Kendimi her zaman bir bakıcı, diğer insanların yaratıcılığının koruyucusu gibi hissettim” şeklinde açıklıyor.





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