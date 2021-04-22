İş makinesinin göçük oluşturduğu alanda 1500 yıllık mezar bulundu

Kahta’ya bağlı Kangölü Mahallesi’nde geçen pazartesi günü bir iş makinesi toprağa saplandı. Göçük oluşan alanda iş makinesinin kurtarılması sırasında iskeletler fark edilince durum jandarmaya bildirildi.

7 İNSAN İSKELETİ BULUNDU

Jandarmanın yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olabileceği belirlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne haber verildi. Yapılan incelemede alanda kaya mezarları olduğu belirlendi.

Yapılan kazı çalışmalarında da 3 odalı mezarda 7 insan iskeletine ulaşıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, şunları söyledi:

“Durum bize bildirildikten sonra geldiğimiz alanda yaptığımız kazılarda 3 oda tespit ettik. Bu 2 odada 2, bir odada ise 3 bireye ait olmak üzere 7 insana ait iskeletler tespit edildi.”

“Yapmış olduğumuz kazılar neticesinde bir testi de bulduk. İlk incelemelerimizde bu iskeletleri M.S. 5’inci yüzyıla tarihlendirebiliriz.”

“1500 yıl önceki bireylere ait olan kaya mezarlarla ilgili kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” (DHA)