İş Sanat Kibele Galerisi, sezonu Mustafa Ayaz’la açtı

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İş Sanat Kibele Galerisi’nde eserleri sergilenen Mustafa Ayaz, sanatı aşk, yaşama sevinci ve geleceğe yönelik istekleri plastik değerlere dönüştürmek olarak anlatıyor. Sanatseverler Ayaz'ın benzersiz figürlerini izlerken, resim yolcuğunu ve plastik anlatım dilinin nasıl değiştiğini de gözlemleme imkânı bulacak.

KADIN BAŞKÖŞEYE OTURTTU

Resme ilk başladığı dönemlerde soyut-dışavurumcu eserlere imza atan sanatçı, 1970'lerde kaligrafik bir anlayışa yöneldi. Karadenizli olan sanatçı bölge hayatını ve kadınlarını yakından gözlemlemiş olmasının etkisiyle, günlük yaşamda kadın figürünün öne çıktığı resimler yapmaya başladı. Ayaz, eserlerinde genellikle başköşeye oturttuğu kadın figürü ve kimi zaman çevresinde yer alan kendi portresiyle hem kadın-erkek ilişkilerine göndermelerde bulunuyor hem de sürekli anlattığı gösterişli bir kadın imgesini vurguluyor.

‘DEĞİŞİMİ GÖRMEK VE GÖSTERMEK İSTEDİM’



Resim sanatını kendini arama yolculuğundaki bir araç olduğunu belirten sanatçı retrospektifi için, “Konuşmayı, yazmayı öğrenme ve plastik anlatım dilinin, yaşamımız ve düşüncemiz doğrultusunda giderek nasıl değiştiğini, nasıl bir karakter çizgisi oluşturduğunu görmek ve göstermek istedim” diyor. Ayaz, resme olan tutkusunu ise şöyle anlatıyor, “Severek çiziyorum, çizerek seviyorum.”

Kariyeri boyunca çok sayıda kişisel sergi açan, karma sergiye katılan, eserleri yurt içinde ve dışında birçok özel koleksiyonda yer alan sanatçının incelikle işlenmiş figürlerinin izlenebileceği sergi, 24 Eylül – 3 Kasım tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyarete açık olacak.