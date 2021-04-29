İş Sanat sezonu yıldız isimlerle tamamlıyor

İş Sanat, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı ve Anneler Günü kutlamalarının yer aldığı mayıs programı içeriklerini seyircisine sunmaya hazır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak olan İş Sanat, Ramazan Bayramında ise Ümit Besen’i seyircisiyle buluşturacak. Besen’in sahnesine Pamela ve Eda Baba konuk olacak. Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkünün İş Sanattaki konseri ise Anneler Gününde seyircisi ile buluşacak.

Sezonun son caz konseri ise Sabri Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan’ın yer aldığı “Almagest Quintet” ile gerçekleşecek.

İş Kuleleri Salonunda seyircisiz kaydedilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00te yayında olacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yıl sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

SATTAS, CEZA VE MELEK MOSSO 19 MAYISI KUTLUYOR

Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsilcisi Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile İş Sanatta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında bir konserle kutluyor. Kendi şarkılarının yanı sıra Sattas şarkıları da söyleyen Ceza ve Melek Mosso, Sattas’ın sahnesine konuk olacak. Konserin ilk gösterimi saat 20.30da İş Sanatın YouTube kanalında yapılacak.

YENİ TÜRKÜDEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL KONSER

Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü, Anneler Gününe özel bir konserle seyircisiyle İş Sanatta buluşacak. Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadimoğlu (klavye, vokal), Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgitar), Serdar Barçın (flüt, saksafon), Bahadır Tanrıvermiş’in (davul) yer aldığı Yeni Türkü konseri 9 Mayıs saat 20.30da yayında olacak. Grubun unutulmaz şarkılarından Olmasa Mektubun, Vira Vira ve Sezenler Olmuşun sahnede hayat bulacağı konser ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanatın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

ÜMİT BESEN ÖZEL KONUKLARIYLA RAMAZAN BAYRAMINDA İŞ SANATTA

Arabesk ve fantezi müziğin öncüsü Ümit Besen’in Ramazan Bayramı için özel hazırladığı konserine Pamela ve Eda Baba konuk oluyor. Ümit Besen’in “Nikah Masası” gibi sevilen şarkılarının seslendirileceği konserin ilk gösterimi 13 Mayısta gerçekleşecek.

İŞ SANAT’TA CAZ RÜZGÂRI

İş Sanatın pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü sezonunun son caz konserini Almagest Quintet gerçekleştirecek. Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Volkan Öktem (davul), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Cenk Erdoğanın (gitar, yaylı tanbur) İş Sanat konseri için bir araya gelerek oluşturdukları Almagest Quintet, bu sene aramızdan ayrılan Chick Coreanın eserlerini de seslendirecek. Konserin ilk gösterimi 7 Mayıs Cuma saat 20.30da İş Sanatın YouTube kanalında yapılacak ve yıl boyunca izlenebilecek.

İSTANBUL ENSEMBLE İLE SEZON FİNALİ

Sezonun açılışını da yapan, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble yine şef Serdar Yalçın yönetiminde bu kez kapanışa imza atıyor.

İlk gösterimi 31 Mayısta saat 20.30da yapılacak konser yıl boyunca İş Sanatın YouTube kanalında izlenebilecek.

EDİP CANSEVERDEN “SEVDA BİR ATEŞ BULDU SENDE”

İş Sanatın edebiyatı müzikle birleştiren dinletilerinde bu ay Edip Cansever şiirleri yer alacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı Sevda Bir Ateş Buldu Sende başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Dinletinin ilk gösterimi İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde 10 Mayıs saat 20.30da yapılacak.

İŞ SANAT MASAL TİYATROSUNUN EĞLENCELİ SERÜVENLERİ DEVAM EDİYOR

İş Sanat, Mayıs ayında da pazar günleri saat 15.00te dünyaca ünlü masalları, çocuklar ve masal seven büyüklerle buluşturmaya devam edecek. Tavus Kuşu ile Bülbül, Üç Kardeş, Ağustos Böceği ile Karınca ve Kurbağa Prens masalları İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Lerzan Pamirin yönettiği Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydının canlandırdığı masallar yıl boyunca izlenebilecek.

ÇEHOV VE SHAKESPEAREDEN ESERLER OKUMA TİYATROSUNDA

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, ölümsüz tiyatro eserlerinden seslendirilen bölümlerle devam edecek. Anton Çehovdan Martı 5 Mayısta, William Shakespeareden Aşkın Emeği Boşuna 12 Mayısta, Nasıl Hoşunuza Giderse oyunu ise 26 Mayısta seyircisiyle buluşacak. Serinin tüm bölümleri yıl sonuna kadar İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

FATMA TURGUT, NO LAND VE CİHAN MÜRTEZAOĞLU KONSERLERİ İŞ SANATTA

İş Sanat ve Maximum Genç işbirliğinde gerçekleşen Fatma Turgut konseri 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Serinin diğer konserleri Cihan Mürtezaoğlu ve No Land ise 14 ve 15 Mayıs saat 20.30da İş Sanatın YouTube kanalında ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

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