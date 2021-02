İş Sanat’ın ilk 20 yılı ‘Hatırlıyorum’ sanal sergisinde

Dünyanın dört bir yanından farklı sesleri ve sanatın binlerce yüzünü seyircisiyle buluşturan İş Sanat, 20 yıllık sahne geçmişinden bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikaye dinletilerinden yerli projelere uzanan etkinliklerin video, afiş, broşür ve fotoğraflarıyla yer aldığı sergiye İş Sanat’ın web adresinde, 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

İş Sanat'ın 21. yılını kutladığı sahne hikayesini sanatseverlere hatırlatmaktan sevinç duyduklarını belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Geçen zaman içinde sahnede hem ülkemizden hem de dünya sahnelerinden pek çok değerli sanatçıyı ağırladık. Etkinliklerimiz büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. Minik sanatseverler için kendi prodüksiyonumuz olan özgün çocuk oyunları sahneledik. 20 yıldır sanatın farklı renklerini seyircilerimizle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Üreten, “Pandeminin oluşturduğu koşullar nedeniyle 21. sezonumuzu dijital platformlara taşıdık, ne mutlu ki sanatı destekleyebiliyor, çevrimiçi de olsa sanatçıları izleyicilerle bir araya getirebiliyoruz. Bize yıllardır verdikleri destekle yanımızda olduklarını hissettiren İş Sanat severlere hazırladığımız bu sanal sergimizle teşekkür etmek istedik” diye konuştu.

Çevrimiçi hazırlanan sergi, “Divalar”, “Dünyanın Sesi”, “Yerelle Evrenselin Buluşması”, “Ustalara Saygı”, “Virtüöz Ezgiler”, “Parlayan Yıldızlar”, “Masallar Diyarı”, “Kitaplardan Mikrofonlara” ve “Kulisin Sesi” sahnelerinden oluşuyor.

Bugüne kadar sahne alan Cesaria Evora, Magdelena Kozena, Estrella Morente gibi efsanevi kadın sanatçılar “Divalar” bölümünde anılıyor. Paco Pena ile The Tiger Lillies'i, Hindistan'la Küba'yı yan yana getiren “Dünyanın Sesi” İş Sanat'ın sezon programlarını renklendiren dünya müziğinin önemli temsilcileri ve dans topluluklarına yer veriyor.



“Yerelle Evrenselin Buluşması”nda ülkemizin özgün orkestra ve solistlerini uluslararası sahnelerin yıldız isimleriyle bir araya getiren özel projeler, fotoğraflar ve videolar eşliğinde sergileniyor. “Ustalara Saygı” köşesinde flamenko ile cazı, deyiş ile rock'ı, klasik müzik ile pop'u sentezleyip kendilerine özgü bir tarz oluşturmuş isimler hatırlanıyor.

“Virtüöz Ezgiler” bölümünde Londra Filarmoni, Academy of St. Martin in the Fields gibi klasik müzik dünyasının köklü orkestraları ile Christoph Eschenbach, Hilary Hahn, Joshua Bell gibi duayen şef ve müzisyenler konuk oluyor. İş Sanat'ın klasik müzik dünyasına adım atan genç sanatçılara destek olmak üzere yürüttüğü projesi “Parlayan Yıldızlar” ve “Meriç Soylu Ödülü” de bu sergide hatırlananlar arasında yer alıyor.

Çocuklar için özenle hazırlanan oyunlar ve müzikli temsiller “Masallar Diyarı” bölümünde, Türk edebiyatının seçkin örneklerinden oluşan dinletiler “Kitaplardan Mikrofonlara” bölümünde izlenebiliyor. Sahne öncesi ve sonrasında yaşanan mutluluk ve heyecana dair anılar “Kulisin Sesi” ile sergiye taşınıyor.

Sabri Tuluğ Tırpan'ın bu sergi için özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezilebilen “Hatırlıyorum: İş Sanat'ın İlk 20 Yılı”nın tasarım ve uygulaması Tetrazon Müze Sergi Tasarım tarafından gerçekleştirildi. Sergi İş Sanat’ın web adresinden ziyaret edilebiliyor. İHA