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İş Sanat’ta caz serisi yeni isimlerle devam ediyor

İş Sanat'ta caz serisi yeni isimlerle ocak ayında da devam ediyor. İş Sanat sahnesine bu kez Bilal Karaman ve Ece Göksu konuk oluyor.

Güncellenme: 11:45, 28/01/2021
Haberler Kültür Sanat
İş Sanat’ta caz serisi yeni isimlerle devam ediyor

Yeni nesil caz gitaristlerinden Bilal Karaman ve caz vokalisti Ece Göksu çok özel bir projeyle İş Sanat ocak ayının son konukları oluyor.

20’inci yüzyılın ortasında popüler bir dans olan swing altyapısıyla, bilinen caz şarkılarını ve Bilal Karaman’ın iki bestesini seslendirdikleri bu konserde ikiliye kontrbasta Memduh Baran Say, saksafonda Tamer Temel, gitarda ise Özgün Bora Yazıcı eşlik ediyor.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin, 30 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde ilk gösterimi yapılacak. Etkinlik sezon boyunca ücretsiz izlenebilinecek. (İHA)

internet Karaman Sanat sosyal medya