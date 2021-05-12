İş Sanat’tan 19 Mayıs’a özel konser

Reggae müziğinin Türkiye’deki başarılı temsilcilerinden Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir konser verecek. Sattas, Ceza ve Melek Mosso'nun ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı konserde sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirecek.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konser, ilk gösterim tarihi 19 Mayıs Çarşamba saat 20.30'dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.

Pandemi sebebiyle çevrimiçi sürdürdüğü sezonunda özel etkinliklerini seyircilerine video paylaşım platformu kanalı üzerinden sunmaya devam eden İş Sanat, sahnesinde Anneler Günü'nde Yeni Türkü'yü ağırladı. “Aşk Yeniden”, “Yeşilmişik” ve “Fırtına” gibi şarkılarından bir repertuvar hazırlayan grubun konseri büyük ilgi gördü.

Kültür merkezi, Ramazan Bayramı'nı ise Ümit Besen, Pamela ve Eda Baba ile kutlayacak. Besen'in “Nikah Masası”, “Okul Yolu” şarkılarının yanı sıra, Pamela ile “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” ve Eda Baba ile düeti “Dilek Taşı”na da yer verilen konser, 13 Mayıs saat 20.30'dan itibaren yayında olacak. Tüm etkinlikler yıl boyunca Kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ücretsiz erişime açık olacak.