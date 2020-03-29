İş Sanat’tan ‘Evde Kal’ kampanyası

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kültür kurumu online mecralardan sanatseverlerle buluşmaya başladı. Onlardan birisi de İş Sanat oldu.

İş Sanat, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram IGTV üzerinden #işsanatlaevdekal etiketiyle yerli ve yabancı sanatçıların hazırladığı video içerikleri sanatseverlere sunmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon İş Sanat'ta konser veren İtalyan barok topluluğu L'arpeggiata üyelerinin İtalya'nın çeşitli kentlerinde evlerinde kaydettikleri videolar ve bu sezon İş Sanat'ta Europa Galante ile konser veren keman sanatçısı Fabio Biondi'nin hazırladığı kayıtlar, müziğin birleştirici gücünün en güzel örnekleri arasında yerini aldı.

PERFORMANSLARIN TAMAMI YOUTUBE’DA

Bir İş Sanat klasiği haline gelen şiir ve hikâye dinletilerinin ünlü isimleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından “İş Sanat'la Evde Kal” yayınları için özel olarak edebiyatımızın ustalarının unutulmaz eserlerinden bölümler seslendiriliyor. Kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olan sanatçıların çalışmalarından yapılan seçkiler de İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

İş Sanat'la Evde Kal kapsamında sanatçılarının izin verdiği konser kayıtlarının tamamı ise İş Sanat'ın YouTube kanalından izleyicilerle paylaşılıyor. Bu paylaşımların ilki “Neşet Ertaş'a Senfonik Saygı Duruşu” konseri oldu. Konser kayıtları önümüzdeki günlerde piyanist – besteci Sabri Tuluğ Tırpan'ın ilki gösterimini İş Sanat'ta gerçekleştirdiği Mavi Sürgün adlı konseriyle devam edecek.