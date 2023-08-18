İşgal İstanbulu’nda sanal tur

Meşgul Şehir’de yer alan bilgi ve belgeleri ayrıntılı şekilde incelemek isteyen araştırmacılar ve İstanbul’a yolu düşmeyen sanatseverler, dijital cihazlar üzerinden kolayca erişilebilen 3 boyutlu sanal tur aracılığıyla sergiyi diledikleri zaman ziyaret edebiliyor.

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 başlıklı güncel sergisi devam ediyor. Açılışından bu yana ilgiyle karşılanan sergiye İstanbul Araştırmaları Enstitüsü web sitesindeki Dijital Sergiler bölümünden de 7/24 ulaşmak mümkün.

SERGİ MEKANI 3 BOYUTLU

Meşgul Şehir'de yer alan bilgi ve belgeleri ayrıntılı şekilde incelemek isteyen araştırmacılar ve İstanbul'a yolu düşmeyen sanatseverler, dijital cihazlar üzerinden kolayca erişilebilen 3 boyutlu sanal tur aracılığıyla sergiyi diledikleri zaman ziyaret edebiliyor. Sergi mekanının 3 boyutlu modellenmesiyle elde edilen dijital sergide ziyaretçiler, mekanı sanal ortamda fiziksel dünyadakine yakın bir deneyimle dolaşarak İstanbul tarihinin en sıra dışı ve çalkantılı dönemine ait arşiv çalışmalarını inceleyebiliyor; görsel ve yazılı materyallerin yanı sıra serginin içeriğini oluşturan videolara da ekranları başından erişebiliyor. Teknolojiyi yakından takip eden kullanıcılar, dijital sergiyi sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle de deneyimleyebiliyor.

MEŞGUL ŞEHRİN PORTRESİ

Meşgul Şehir, işgal yılları boyunca yalnızca siyasal anlamda değil, toplumsal ve kültürel anlamda da sürekli bir hareketlilik halinde olan İstanbul'a ayna tutuyor. İstanbul o yıllarda kelimenin her anlamıyla meşgul [Ar. Başkası tarafından kullanılır, işletilir, çalıştırılır durumda olan, tutulmuş, işgal edilmiş] bir şehirdi. İtilaf devletlerinin İstanbul'dan ayrılışının ve Türk ordusunun şehre girişinin 100. yılı, kelimenin her anlamıyla meşgul bir şehri tanımlayan ama çoğu zaman unutulmuş olan bireylere, olaylara ve hareketlere yeniden bakmak için önemli bir fırsat sunuyor.

ÇARPICI BELGELER VAR

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgale uğrayan İstanbul'u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktaran sergi, Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo'nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya'daki çeşitli kütüphane, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu ilk kez sergilenen belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, film ve fotoğraflara, bir dizi yazılı ve görsel malzeme yer alıyor.

26 ARALIK'A KADAR AÇIK

Kasım 1918-Ekim 1923 tarihleri arasında, neredeyse beş yıl işgal altında kalan bir imparatorluk başkentinin askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla yaşadığı tüm bu travmalara ve köklü dönüşümlere yeniden bakmak ve yorumlamak adına önemli bir fırsat sunan sergi, 26 Aralık tarihine kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde ücretsiz ziyaret edilebilir. Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonu, pazar günleri hariç haftanın her günü 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilir.