İshak Paşa Sarayı restore edilecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve geçen yıl 295 bin 600 kişiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan İshak Paşa Sarayı, restore edilecek.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin güneyinde kartal yuvasını andıran bir tepe üzerine kurulu bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ,Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarisinden izler ve süslemeler taşıyor.

UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan ve Osmanlı’nın Lale Devri’nde inşa edilen saray, yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi ağırlıyor.

Son yıllarda ülkenin farklı illerindeki tur acentelerinin bölgeye ilgi gösterilmesiyle tarihi saray, 2022 yılında 295 bin 600 kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

“ÇOK SES GETİRECEK ÇALIŞMA”

Vali Osman Varol, “Valiliğimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi arasındaki işbirliğiyle İshak Paşa Sarayı’nın orijinal haline döndürülerek tamamen restorasyonunun yapılmasıyla ilgili bir proje çalışmamız var. Bu gerçekten çok ses getirecek önemli bir çalışma. İstanbul Teknik Üniversitesi ekipleriyle bir toplantımızı gerçekleştirdik. Ekipten birkaç hocamız da sarayda birtakım incelemelerde bulunuyor” dedi.

Çalışmanın çok önemli olduğuna işaret eden Varol, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle halihazırlarını çıkarıp daha sonrasında geçmişte yapılan çalışmalardan istifade ederek İshak Paşa Sarayı’nı o gravürlerde gördüğümüz iki katlı orijinal haline tamamen döndürmek, muhafaza için yapılmış bu plastik veya cam yapıları tamamen kaldırmak ve sarayın tamamen yapıldığı en güzel haline dönmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Bu uzun soluklu ve aynı zamanda çok detaylı bir çalışma. Bu önemli çalışmayı yapmak için Türkiye’de bu konuda çok ciddi bir birikime sahip İstanbul Teknik Üniversitesi ve onun Mimarlık Fakültesi’ni tercih ettik. Öncelikle restorasyon çalışmalarıyla ilgili projeyi ortaya koyup sonrasında da bir finans kaynağı yaratarak belki sponsor desteğiyle sarayımızı inşallah tamamen ayağa kaldırmayı arzu ediyoruz.” (AA)