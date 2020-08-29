Işıl Yücesoy: Sanatçı olmak zor

Uzun yıllar sonra müziğe dönen Işıl Yücesoy, net konuştu: “Yeniyi takip etmeye çalışmazsan, güncelin nabzını tutmazsan ve üretmezsen işin çok zor. Ben, gördüğüm her pırıltıyla ilgilenirim”

Çok yönlü bir sanatçı Işıl Yücesoy… Müzikle, oyuncukla geçen bir yaşam onunki… Duru güzelliği ve sesiyle fırtına gibi eserken 39 yıl önce verdiği kararla müziği bırakıp oyunculuğa yöneldi. 2016'da ise ‘Zamansız' isimli albümüyle yıllar sonra yeniden şarkılara dönen Yücesoy, geçen günlerde ‘Sezen Aksu Sokağı' projesinin ‘Kaybolan Yıllar' single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Kendisiyle müziğe ve sanat yaşamına dair keyifli bir sohbet ettik…

YAPIMA AYKIRI

“Müziği bıraktığımda ülke karışık günlerden geçiyordu” diyen Yücesoy, “Talepler başka, arzlar başka. Çalkantılı günler, gece hayatının dinleyici profili değişmiş. Gece kulüplerinde insanların ellerini kaldırıp şakır şakır oynadıkları, güzelim çiçeklerin yerine tabakta servis yapılıp üstelik para verilip alınan peçeteler sanatçıların üstüne atılıyor. Bunlar benim yapımla, kişiliğimle ve para kazanma yöntemimle pek de bağdaşmayan şeyler. Her şeyin bir sonu olduğuna karar verip şarkı söylemeyi reddettim.

ÜRETECEKSİN

Dost meclislerinde bile şarkı söylemedim. Yani oyunculuk falan ağır basmadı, kulvar değiştirdim” ifadelerini kullandı. Türkiye'de sanatçı olmanın zor olduğuna vurgu yapan Yücesoy, “Yeniyi takip etmeye çalışmazsan, sokağın, güncelin nabzını tutamazsan ve üretmezsen çok zor. Ben, gördüğüm, hissettiğim her pırıltıyla ilgilenmeye çalışıyorum.”

41 YIL ÖNCE 41 YIL SONRA

Işıl Yücesoy'un yeni çıkan ‘Kaybolan Yıllar' single çalışmasının kapak fotoğrafında, 1979 yılında İzmir Fuarı'nda kuliste çekilen bir fotoğrafı ve verdiği aynı poz kullanıldı.

KADIN OLMAK BÜYÜK SORUN

“Kadın olmak yalnız bugün değil, dün de büyük bir sorundu” diyen Işıl Yücesoy, şunları söyledi: “Yeni mezun olduğumda, tayin olduğum kentte kiralık ev bulamamıştım. Bir dostum ev sahibine imza verip bana kefil olmuştu. Bugün böyle şeyler var mı bilmiyorum ama bundan daha çağ dışı şeyler okuyoruz. Kadın cinayetleri aldı başını gidiyor. Çocuk tacizleri deseniz, ağır bir yara. Dur diyen yok. Yaptırımlar yeterli değil.”

SEZEN AKSU SOKAĞI

“Pandemi sürecinde akıl sağlığımı korumak için bir şeyler yapmalıydım ve en iyisi müzikti. Sezen Aksu şarkılarında karar kıldım. Sevgili Sezen, seçtiğim 10 şarkı için izin verdi. Hakan Eren de projenin editörlüğünü yüklendi. ‘Kaybolan Yıllar ile ‘Sezen Aksu Sokağı' yaşamaya başladı.”