Işın Karaca’yı kızdıran teklif

YouTube gibi platformlardaki sahte dinlenme oranlarına tepkisini saklamamasıyla tanınan Işın Karaca’ya sosyal medyada kızdıran bir teklif geldi. Bir hesap, Karaca’ya sosyal medyada reyting artırma teklifinde bulundu. Bu teklifi Instagram’dan ifşa eden Karaca, şöyle dedi: “Işın hanım, şarkınızı çıkarttınız ama öyle normal reklam yaparak olmaz artık o işler’ diye bir yazı ile karşılaşmak ne kadar sevimsiz değil mi? Bugüne dek tanıdığım sektörümü artık tanımıyorum! Bu yazıyı muhtemelen hiç bir basın organı ya da gazeteci arkadaşımız ciddiye almayacak! Bu ne biliyor musunuz! Haksız rekabeti göbek taşı.

‘SEVİMSİZ GÖRÜNMEKTEN YORULDUM’

YouTube’un içine ettiniz, haksız rekabetin hasını yarattınız, parası olan ünlü oldu, yetmedi! Şimdi de listelere müdahale edin ki müziğin m’si kalmasın! Kalıyorsa da sektörün içine edenlerin elinde kalsın! iTunes’un bundan haberi varsa büyük suç işliyor, yoksa da durdurmak için uğraşmakla yükümlü! Hakkımı arayacağım diye sevimsiz görünmekten yoruldum! Milletin algısını alt üst ettiniz! Özgür irade bırakmadınız! Şimdi basayım parayı, 1. numaraya oturayım ve sanki çok hak edilmiş bir hava ile dolaşayım! Yemezler arkadaş! İşin cılkı çıktı… Bravo vallahi bravo! Haksız rekabet! Haksız kazanç kol gezerken ben rakiplerimi sayenizde artık tanımıyorum!”