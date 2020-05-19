İskender Paydaş’tan 19 Mayıs’a özel şarkı

İskender Paydaş, büyük günün 101. yıl dönümünde müzisyen arkadaşları ile ortak bir projede buluştu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak hazırlanan şarkının sanatçı kadrosu da çok özel. 7 ünlü davulcu ve 5 ünlü gitarist başta olmak üzere rock ve rap dünyasının en güçlü isimlerinin yer aldığı şarkının videolarına Harun Tekin ve Ferman Akgül de görüntüleriyle katıldılar.

İçinde bulunduğumuz günlerin şartları gereği Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını bu sene evlerimizde kutluyoruz. 23 Nisan için de benzer bir projeye imza atan İskender Paydaş bu bayramda da uzun yıllar Türkiye'ye mal olacak bir şarkı ile bu çok özel ve büyük güne anlam kattı.

Büyük günün 101’inci yıl dönümü için hazırlanan şarkıya 7 ünlü davulcu ve 5 ünlü gitarist başta olmak üzere rock ve rap dünyasının en güçlü isimleri eşlik etti.

Harun Tekin ve Ferman Akgül de görüntüleriyle katıldı. Paydaş, şarkıyla ilgili “Her şeyin en iyisini hak eden, çalışkan, ülkesini ve hayatı seven gençler en büyük umudumuzdur. Bu inançla hazırladığım bu şarkının yıllarca hep birlikte söylenmesini dilerim” dedi.