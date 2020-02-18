İskonto nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre iskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı?

İskonto nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre iskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘iskonto’dur. İskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...