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İskonto nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre iskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı?
İskonto nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre iskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘iskonto’dur. İskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Şubat 2020 - 10:49

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘iskonto'dur.

İSKONTO NE DEMEK:

1- İndirim.

2- Kırdırma.

3- Senedin saymaca değeri üzerinden yapılan indirim.

4- Sözün bir bölümünü söylenmemiş sayma.

İSKONTO NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin iskonto mu, ıskonto mu, iskonta mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iskonto şeklinde olmalıdır.

iskonta (Yanlış kullanım)
ıskonto (Yanlış kullanım)
iskonto (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Mağaza sahibi yeni aldığımız beyaz eşyalar için iyi bir iskonto yaptı.”

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