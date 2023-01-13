İsmail Hacıoğlu ve Hande Doğandemir’in başrolde yer aldığı ’49’ 20 Ocak’ta vizyonda
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli 49 kişinin IŞİD militanları tarafından rehin alınmasını konu edinen '49' filmi 20 Ocak'ta vizyona girecek.
Aksiyon türündeki filmin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldı, yönetmenliğini ise Hakan İnan yaptı.
Musul’da IŞİD tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatan filmin konusu kısaca şöyle:
“11 Haziran 2014’te binlerce kişilik IŞİD örgütü, Irak’ın Musul kentine saldırır. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, Musul IŞİD!in eline geçer. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, IŞİD militanları tarafından işgal edilir ve 49 personel rehin alınır.”
Film, Musul’da IŞİD tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.
Filmin yapımını CNP Film, yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat üstlendi. (AA)