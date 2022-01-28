İsmet İnönü’nün 86 yıl önce yazdığı not ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yazar Hüseyin Orak'ın çocukları için 12 Eylül 1936'da yazdığı not Gazi üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ndeki 'Nadir Eserler' koleksiyonunda ortaya çıktı.

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Gazi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi’nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne devredilen 18, 19 ve 20’nci yüzyıl başlarına ait, özellikle Osmanlı Türkiyesi’ne ilişkin belge niteliğindeki kitap ve yazmalardan oluşan ‘nadir eserler’ koleksiyonu tarihe ışık tutuyor. 1926 yılından itibaren bir araya getirilen 5 bin 698 kitap, belge ve eser, 96 yıldır özenle korunuyor.

‘Gizli hazine’ olarak nitelendirilen koleksiyondaki çoğu eserin içeriği henüz bilinmezken, 1895 yılında çıkarılan Serveti Fünun Dergisi’nden, Binbir Gece Masalları’nın ilk İngilizce çevirisine, Kitab-ı Mukaddes’in 1886 İstanbul baskısından, Osmanlıca Nutuk’a, Osmanlı dönemine ait belge niteliği taşıyan eser ve ders kitapları da koleksiyonda yer alıyor.

YILLARCA KİTAP SAYFASININ ARASINDA KALMIŞ

İsmet İnönü’nün 12 Eylül 1936’da el yazısıyla yazdığı not da koleksiyonda bulundu.

İsmet İnönü’nün, yurt gezisi sırasında Heybeliada’da kendisini ziyaret eden yazar Hüseyin Orak’ın çocuklarına yazdığı, “Küçük seyyahları tebrik ettim. Seyahat sevmek bir memleket için çok eyi bir şeyi teşvik alınacak bir arzudur” notu 86 yıl sonra ortaya çıktı. İnönü’nün notu, yazar Hüseyin Orak’ın ‘Türkiye Kılavuzu’ isimli gezi rehberi kitabının arasında bulundu.

Notun kenarında ise yazarın, “1936 yılında yurt gezisine gönderdiğim çocuklarım Heybeliada’da Milli Şefi’mizi ziyaretleri sırasında ellerindeki not defterlerine lütfen yazdıkları çok kıymetli bir hatıraları” ifadesinin olduğu görüldü. (DHA)

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