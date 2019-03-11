İsmet Özel kalp krizi geçirdi

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ünlü şair İsmet Özel’in kalp krizi geçirdiğini, attığı bir tweet’le duyurdu. Özel’in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaparak, “Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel’e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim’den acil şifalar

diliyorum” dedi.