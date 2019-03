İsmet Özel kimdir? Şair ve yazar İsmet Özel kaç yaşında?

Edebiyatımızın önemli isimleri arasında yer alan İsmet Özel’in hayat hikayesine dair ayrıntılar birçok kişi tarafından merak ediliyor. İsmet Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatına dair ayrıntılar…

İSMET ÖZEL KİMDİR?

İsmet Özel 19 Eylül 1944’te Kayseri’de doğmuştur. Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Ataol Behramoğlu’yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963'ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başladı. 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005'te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.

1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.

KİTAPLARI

Üç Mesele

Zor Zamanda Konuşmak

Taşları Yemek Yasak

Bakanlar ve Görenler

Faydasız Yazılar

İrtica Elden Gidiyor

Surat Asmak Hakkımız

Tehdit Değil Teklif

Waldo Sen Neden Burada Değilsin?

Sorulunca Söylenen

Cuma Mektupları -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Tahrir Vazifeleri

Neyi Kaybettiğini Hatırla

Ve’l-Asr

Tavşanın Randevusu

Bilinç Bile İlginç

Şiir Okuma Kılavuzu

40 Hadis

Henry Sen Neden Buradasın-1

Henry Sen Neden Buradasın-2

Kalıntürk

Çenebazlık

Şairin Devriye Nöbeti 1 – Tok Kurda Puslu Hava

Şairin Devriye Nöbeti 2 – Bileşenleriyle Basit

Şairin Devriye Nöbeti 3 – Neredeyizim

Şairin Devriye Nöbeti 4 – Ebruli Külah

Şairin Devriye Nöbeti 5 – Evet mi, Hayır mı? & Sınıf Savaşı Evet, Milli Mücadele Hayır

Şairin Devriye Nöbeti 6 – Allah’ın Emri zaid/plus Peygamberin Kavli

Şairin Devriye Nöbeti 7 – Evlenseydik Boşanacaktık

Şairin Devriye Nöbeti 8 – Hayatın Manası versus Manalı Bir Hayat

Şairin Devriye Nöbeti 9 – Karz-ı Hasen

Şairin Devriye Nöbeti 10 – Siper Beden

Şairin Devriye Nöbeti 11 – Muvazzaf

Şairin Devriye Nöbeti 12 – Başbaş Başbaşa Başabaş

Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı

Küfrün İhsanı Olmaz

ŞİİR

Geceleyin Bir Koşu (1966)

Evet İsyan (1969)

Cinayetler Kitabı (1975)

Şiirler 1962-74 (1980)

Şiir Kitabı (1982)

Celladıma Gülümserken (1984)

Erbain (1987)

Bir Yusuf Masalı (2000)

Of Not Being A Jew (2005)

Of Not Being A Jew -İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir- (2008)

Of Not Being A Jew (2011)

ÇEVİRİ

Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri – William Ebenstein

Gariplerin Kitabı – Ian Dallas

Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek – Norman Itzkowitz

Bilim Kutsal Bir İnektir – Anthony Standen

Cihad- Bir Temel Tasarım – Abdülkadir Es-Sufi