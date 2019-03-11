İsmet Özel kimdir? Şair ve yazar İsmet Özel kaç yaşında?

Edebiyatımızın önemli isimleri arasında yer alan İsmet Özel’in hayat hikayesine dair ayrıntılar birçok kişi tarafından merak ediliyor. İsmet Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatına dair ayrıntılar…
İSMET ÖZEL KİMDİR?
İsmet Özel 19 Eylül 1944’te Kayseri’de doğmuştur. Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Ataol Behramoğlu’yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963'ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başladı. 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005'te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.
1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.
KİTAPLARI
Üç Mesele
Zor Zamanda Konuşmak
Taşları Yemek Yasak
Bakanlar ve Görenler
Faydasız Yazılar
İrtica Elden Gidiyor
Surat Asmak Hakkımız
Tehdit Değil Teklif
Waldo Sen Neden Burada Değilsin?
Sorulunca Söylenen
Cuma Mektupları -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Tahrir Vazifeleri
Neyi Kaybettiğini Hatırla
Ve’l-Asr
Tavşanın Randevusu
Bilinç Bile İlginç
Şiir Okuma Kılavuzu
40 Hadis
Henry Sen Neden Buradasın-1
Henry Sen Neden Buradasın-2
Kalıntürk
Çenebazlık
Şairin Devriye Nöbeti 1 – Tok Kurda Puslu Hava
Şairin Devriye Nöbeti 2 – Bileşenleriyle Basit
Şairin Devriye Nöbeti 3 – Neredeyizim
Şairin Devriye Nöbeti 4 – Ebruli Külah
Şairin Devriye Nöbeti 5 – Evet mi, Hayır mı? & Sınıf Savaşı Evet, Milli Mücadele Hayır
Şairin Devriye Nöbeti 6 – Allah’ın Emri zaid/plus Peygamberin Kavli
Şairin Devriye Nöbeti 7 – Evlenseydik Boşanacaktık
Şairin Devriye Nöbeti 8 – Hayatın Manası versus Manalı Bir Hayat
Şairin Devriye Nöbeti 9 – Karz-ı Hasen
Şairin Devriye Nöbeti 10 – Siper Beden
Şairin Devriye Nöbeti 11 – Muvazzaf
Şairin Devriye Nöbeti 12 – Başbaş Başbaşa Başabaş
Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı
Küfrün İhsanı Olmaz
ŞİİR
Geceleyin Bir Koşu (1966)
Evet İsyan (1969)
Cinayetler Kitabı (1975)
Şiirler 1962-74 (1980)
Şiir Kitabı (1982)
Celladıma Gülümserken (1984)
Erbain (1987)
Bir Yusuf Masalı (2000)
Of Not Being A Jew (2005)
Of Not Being A Jew -İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir- (2008)
Of Not Being A Jew (2011)
ÇEVİRİ
Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri – William Ebenstein
Gariplerin Kitabı – Ian Dallas
Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek – Norman Itzkowitz
Bilim Kutsal Bir İnektir – Anthony Standen
Cihad- Bir Temel Tasarım – Abdülkadir Es-Sufi