İspanyol ressamdan corona virüsüyle ilgili duygulandıran resim

İspanyol ressam Juan Lucena’nın corona virüsü salgını nedeniyle vefat eden yaşlıları çizdiği "Onlarsız ne yapacağız?" isimli resim görenleri duygulandırdı.

Ressam Juan Lucena, dünyayı sarsan corona virüsü salgını ile ilgili ‘Onlarsız ne yapacağız?' başlıklı bir resim kaleme aldı. Dünya çapında yaşanan trajediyi tasvir eden resim, görenleri duygulandırıyor.

Ressam Lucena, resim ile ilgili “Bu lanet virüs yüzünden bizi terk eden herkese minnettarlığımı göstermek istedim” dedi.

Facebook profilinden resmi paylaşan Lucena büyük ilgi gördü.

Ressam, çalışmasının bu kadar ilgi görmesine şaşırdığını belirtti. Resme Mart ayı sonlarında başladığını, sonra ara verdiğini, birkaç değişiklikten sonra bir gün yeniden çalışmaya başlayıp sonlandırdığını söyleyen Lucena, son 15 yıldır kendini bu sanata adadığını açıkladı.

İŞTE, O RESİM…



