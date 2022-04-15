İspanyol yazar, Türk ressam Dönmez hakkında kitap yazdı
Türk görsel sanatlar tarihinde, belki de bir ilk olan bu durum sanatımızın yurt dışında da gereken öneme ulaşması yolunda kapı açtığı şeklinde yorumlandı.
Ünlü İspanyol sanat yazarı ve felsefeci, Nilo Casares, çalışmalarını Amerika ve Türkiye'de sürdüren ressam Yücel Dönmez'in sanatıyla ilgili kitap yazdı.
30 yılı aşkın bir süredir sanatın felsefesi üzerine araştırmalar yapan ve birçok esere imza atmış olan Casares'in İspanyolca ve İngilizce olarak yayımlanan kitabında; Dönmez'in sanatı için yaptığı yorumlar ve tanımlamanın, Türk görsel sanatları için Batı'ya açılan güçlü bir kapı olduğunu belirtti.
Casares, kitabının bir yerinde; “Yücel Dönmez'in çalışmaları sadece op-Art değil, Pound veya Eliot'un en iyi avangarttan talep ettiği gibi geleneklerinden vazgeçmeyen bir Op-Art biçimidir” diyerek, Dönmez'in Türk-İslam sanatının geleneklerini Op-Art ile sentezlediğine değiniyor.
Sanat tarihçimiz Başak Hürer de Dönmez hakkında yazılan kitapla ilgili şunları söyledi: “Yücel Dönmez'in 48 yıllık sanat geçmişinde yapmış olduklarını incelediğimde, ülkemizdeki görsel sanatların durumunu çok iyi anlayabiliyorum. Ülkemizin bu alandaki eksikliği, gerçek eleştirmenlerin olmamasından ve gerçek sanatın yeterince desteklenmemesinden kaynaklanıyor.”
Dönmez'in eserlerinden bazılarını, İstanbul'daki Metro İstasyonları'nda (Taksim Füniküler, Şişhane – Kasımpaşa ve her biri 25 metrekare olan 8 adet eserini de Altunizade'de) görebilirsiniz.