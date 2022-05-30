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Isparta konserinin yeni üçlüsü: Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca

Isparta'da düzenlenecek Uluslararası Gül Festivali kapsamında Melek Mosso konserinin iptal edilmesi sonrası aynı festivalden çekilen Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerine Niran Ünsal ve Işın Karaca getirildi.

İsmail AKIN
Yayınlanma: 16:18 - 30 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Isparta konserinin yeni üçlüsü: Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca

Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacağı açıklanan Melek Mosso’nun konseri ‘İslami hassasiyetler’ nedeniyle belediye tarafından iptal edilmesi sonrasında Mosso’nun yerine Seda Sayan getirilmişti.

Aynı festival kapsamında Funda Arar’ın 5 Haziran’da, Derya Uluğ’un ise 4 Haziran’da konser vermesi bekleniyordu. Fakat iki sanatçı Melek Mosso’ya destek olmak için konserden çekildiğini açıklamıştı.

Arar ve Uluğ’un yerine Niran Ünsal, Işın Karaca ve Altay getirildi.

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