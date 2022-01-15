İsrail tarafından eleştirilen Emma Watson’a Hollywood yıldızlarından destek

Mark Ruffalo, Jim Jarmusch ve daha pek çok isim Emma Watson'ın Filistin'e desteğini savunuyor. Aralarında Gael García Bernal ve Susan Sarandon'ın da bulunduğu yaklaşık 50 Hollywood sanatçısı, Watson'ı antisemitizm suçlamalarına karşı savunan bir mektup imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Emma Watson, geçen hafta İsrail-Filistin çatışması hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Harry Potter yıldızı, Instagram gönderisinde Filistin halkıyla dayanışmayı dile getirdi, ancak birçok İsrail yanlısı figür, onu antisemitizmle suçladı.

Watson, “Dayanışma Bir Fiildir” ibaresiyle Filistinli protestocuların bir fotoğrafını yayınladı. Yıldız oyuncu fotoğrafla birlikte, feminist akademisyen Sara Ahmed’den alıntı yaparak şu satırlara yer verdi: “Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılığı ve çalışmayı, aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir.”

İSRAİL TARAFINDAN KINANDI

İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, oyuncunun paylaşımı üzerine Watson’ı sert bir şekilde eleştirdi: “Kurgu, Harry Potter’da işe yarayabilir ama gerçekte çalışmıyor. Öyle olsaydı, büyücülük dünyasında kullanılan sihir, Hamas’ın ve PA’nın kötülüklerini ortadan kaldırabilirdi.”

Erdan ile birlikte başka İsrailli siyasi figürler de benzer eleştirilerde bulunarak Watson’ı suçladılar.

FİLM ENDÜSTRİSİNDEN WATSON’A DESTEK

Emma Watson’a gelen eleştirilerden sonra, film endüstrisinden pek çok isim oyuncuyu yalnız bırakmadı. Kendini Filistin hakları için bir arada duran bir örgüt olarak tanımlayan Filistin için Sanatçılar İngiltere, Watson’ı destekleyen 40’tan fazla Hollywood figürü tarafından imzalanan bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, “Uluslararası hukuk çerçevesinde ‘dayanışma bir fiildir’ şeklindeki basit ifadeyi desteklemek için Emma Watson’a katılıyoruz” denildi. Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Jim Jarmusch, Viggo Mortenson, Gael García Bernal, Asif Kapadia, Ken Loach, James Schamus, Ramy Youssef, Mira Nair ve Peter Capaldi mektubu imzalayanlar arasında yer alıyor. Grup, İsrail hükümetini ırkçı politikalar uygulamak ve insanları evlerinden etmek için askeri güç dengesizliğini sömürmekle suçluyor. Açıklamada ayrıca antisemitizm ve İslamofobi de dahil olmak üzere her türlü ırkçılık kınanıyor.

Emma Watson, daha önce Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olmuş ve G7 kadın hakları danışma kurulunda görev yapmış olduğundan, uluslararası aktivizme yabancı değil.

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