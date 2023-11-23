İsrail’i kınadığı için kovulan ünlü oyuncudan açıklama geldi

Hollywood'un başlattığı cadı avının odağında yer alan ve Filistin'e destek verdiği için "Çığlık VII"nin kadrosundan çıkarılan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadığı için film kadrosundan çıkarılan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Instagram hesabında “Çığlık 7” filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada, “En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya; barışı, güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim.” ifadesini kullandı. Paylaşımında, antisemitizm ve Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) kınadığını vurgulayan Barrera, “Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor.” dedi.

Barrera, “hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine” inandığını bildirerek, “Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. Sessizlik benim için bir seçenek değil.” ifadelerini kullandı.

YAHUDİ KARŞITI BULUNMUŞ

Prodüksiyon şirketi Spyglass’ın sözcüsü, konuya ilişkin Variety dergisine yaptığı açıklamada, Barrera’nın Filistin davasına verdiği destek nedeniyle değil, sosyal medya paylaşımlarının antisemitik (Yahudi karşıtı) değerlendirilmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını savundu.

Sözcü, “Spyglass’ın duruşu son derece nettir: Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi sınırlarını alenen aşan her türlü yanlış atıf da dahil olmak üzere antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız var.” ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını “tek taraflı” olmakla suçlamıştı.

JENNA ORTEGA DA “ÇIĞLIK 7″DEN AYRILDI

Diğer yandan, Barrera’nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD’li oyuncu Jenna Ortega da “Çığlık 7” filminin kadrosundan ayrıldı.

Ortega’nın, başrolünde olduğu “Wednesday” isimli dizinin 2’nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulandı.

Ancak yerel basında, geçmişte Filistin’e destek veren paylaşımları yapan Ortega’nın, Barrera’nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi. (AA)

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