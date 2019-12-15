Çağan Irmak imzasını taşıyan ve yayınlandığı dönem çok beğenilen 'Issız Adam' vizyona girdiği 2008 yılında aylarca vizyonda kalmış, o yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu.

Most Production yapımı film, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek yurtdışında “remake” yapılan ilk Türk filmi oldu. Şimdi, “Issız Adam” Atina sokaklarında yeniden doğuyor. Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou'nun başrolünde olacağı filmin yönetmenliğini Yiannis Papadakos yaptı. 16 Aralık akşamı Atina'da gerçekleşecek galaya filmin yapımcısı Mustafa Oğuz ve yönetmeni Çağan Irmak da davetli olarak katılıyor. Film, 1 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan'da vizyona girecek.

YÖNETMEN YIANNIS PAPADAKOS ŞÖYLE KONUŞTU

“Bu fikir ortaya çıktığı andan beri bütün ekip, yapım şirketi, oyuncular ve tabii ben, filmi büyük bir sevgiyle benimsedik. Çağan Irmak'ın olağanüstü senaryosu ve rejisi hepimizi derinden etkiledi. Filmin sadeliği, direktliği, yarattığı yoğun duygular içimize işledi. Atina'yı bugün olduğu gibi gösteren tamamen gerçekçi ve gerçek bir aşk hikayesi. Renkler, kokular ve zamansız melodilerle bezeli bir şehirde birbirinden çok farklı ve uzak iki insan belki de kaderin yardımıyla bir araya gelir… hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir anda. Bu film hepimiz için bir meydan okuma oldu. Genç bir yönetmen olarak, daha önce sinema ekranı için çekmediğim bir türde, romantik drama türünde bir film çektim.

‘Sonsuza Dek’ filminin bizi etkilediği gibi izleyen herkesi derinden etkilemesini umuyoruz. Tüm izleyicilerimize ulaşıp, hayatını değiştirmeye istekli olan herkesi birbiriyle özdeşleşmeye teşvik edeceğimizi umuyoruz. Bu filmin eşsizliğini ve duygusallığını hisseden herkesin kalbine kazınmasını hedefliyoruz. Sonsuza dek!”

CAST

Başroller: Yiannis Tsimitselis, Katerina Geronikolou, Olga Damani, Haris Mavroudis, Eugenia Samara

Yardımcı Roller: Stergios Antoulas, Antigoni Nakka, Spyros Kiriakos, Peny Agorastou

Konuk Oyuncular: Vassiliki Andritsou, Alexander Antonopoulos, George Armenis, Iro Loupi, Evaggelia Moumouri, Sakis Ntantoulas, Mihalis Reppas, Thanasis Papathanasiou

EKİP

Görüntü Yönetmeni: George Argiroiliopoulos

Set Tasarım: Hrisa Daponte

Kostüm: Katerina Papanikolaou

Ses Tasarım: Lefteris Xanthis

Kurgu: Stella Filipopoulou

Ses: Panos Papadimitriou

Orijinal Senaryo: Cagan Irmak

Senaryo: Yiannis Tsimitselis

Yönetmen: Yiannis Papadakos

Yapımcılar: Yiannis Tsimitselis, Yiannis Papadakos, Thodoris Niarhos

Yapım Şirketi: ALOREAN Productions, CINEMONDE Productions

Dağıtım: VILLAGE

Ortak Yapımcı: ALPHA TV