Istakoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ıstakoz mu, istakoz mu?

Istakoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ıstakoz mu, istakoz mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ıstakoz’dur. Istakoz mu, istakoz mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ıstakoz'dur.

ISTAKOZ NE DEMEK: Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, beyaz eti için avlanan iri bir böcek (Homarus vulgaris).

ISTAKOZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ıstakoz mu, istakoz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ıstakoz şeklinde olmalıdır.

istakoz (Yanlış kullanım)

ıstakoz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Balıkçılar ıstakoz avlamak için erkenden denize açıldı.”