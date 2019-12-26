İstanbul Art Show’da ustalar ödüllendirildi

Doku Tıp Merkezi Ana Sponsorluğu’nda, 20-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen İstanbul Art Show'da Türk plastik sanatlarına katkı sağlayan sanatçılar ödüllendirildi.

Ödül alan sanatçılar, resimlerinde psikolojik eleştiriyi özgün bir dışavurumcu tutum ve dramatik-trajik bir dil aracılığıyla betimleyen Mehmet Güleryüz, Mevlana ile Kafka arasındaki geniş yelpaze içerisinde salınarak insanı makrokozmos içerisinde bir böcek olarak tanımladığı kadar, insanın içerisinde de dev bir mikrokozmos tasvir eden Ergin İnan, kuramsal bir bakış çerçevesinde resimlerini entelektüel bir duyarlıkla inşa eden, boşluğun sınırlarını, kişinin yönlendirilmelerini sorgulayan Ekrem Kahraman ve heykellerinde kullandığı akışkan formlarla, plastik öğeleri konu ve temaya öncelikli tutan Mahmut Aydın oldu.



Ekrem Kahraman ve Mahmut Aydın İstanbul Art Show'da gerçekleştirilen ödül töreninde hazır bulundular. Ekrem Kahraman'a ödülünü sanatçı Mercan Dede, Mahmut Aydın'ın ödülünü de İstanbul Art Show Proje Müdürü Gökhan Büyükataman takdim etti. Paris'te bulunan Mehmet Güleryüz adına ödülü Paris'ten arkadaşı olan Hıfzı Topuz'un oğlu Kerem Topuz alırken, kalp ameliyatı geçiren Ergin İnan'ın ödülünü de İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay aldı.