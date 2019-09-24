İstanbul Bienali’nden yeni çocuk kitabı

16. İstanbul Bienali’nin yeni çocuk kitabında, İstanbullu martılar Opti ile Pesi, adını iklim hareketinin sembollerinden biri haline gelen Greta Thunberg’den alan Güvercin Greta ve diğer hayvanlarla birlikte İstanbul’u plastik atıklardan temizlemeye girişiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali 10 Kasım'a kadar şehrin üç farklı noktasında her yaş grubundan ziyaretçilerini ağırlıyor. Yedinci Kıta başlığıyla genç bienal izleyicilerini güncel sanatla ve bienalin temasıyla buluşturan pek çok özel proje ve etkinliğe de ev sahipliği yapan bienal, Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin başlıklı çocuk kitabını ücretsiz olarak minik sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle yayımlanan beşinci çocuk kitabı olan Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin, 2017 yılında bienalin 15. edisyonu için yayımlanan Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı adlı çocuk kitabının devamı niteliğinde. İlk kitapta olduğu gibi Yekta Kopan'ın yazdığı, Gökçe Akgül'ün çizdiği Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin adlı kitap, Burcu Ural Kopan'ın yayın yönetmenliğinde hazırlandı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın danışmanlığını yaptığı kitap, merak uyandırıcı hikâyesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.