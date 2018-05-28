İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi.

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İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 16. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 27 Mayıs Pazar günü ‘Freezone Stüdyo'da İKSV Serisi’ kapsamında Freezone Stüdyo'da yapılan değerlendirme sonrasında kazanan isimler, Art Blakey Tribute Band, JmH, The Kites, Nar, Pelin Güneş Quartet ve Portrait and A Dream bu sene 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Parklarda Caz'da sahne alacak.

Genç Caz Seçici Kurulu tarafından, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, blues, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlarda yapılan başvurular sonrasında gerçekleşen değerlendirme konserinde, halka açık yapılan elemelerle belirlenen Art Blakey Tribute Band, JmH, The Kites, Nar, Pelin Güneş Quartet ve Portrait and A Dream festivalin bu yıl da programında yer alan 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon ile Fenerbahçe Parkı'nda gerçekleştirilecek Parklarda Caz etkinlikleri kapsamında ücretsiz gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerinde yer alacaklar.

60’IN ÜZERİNDE GENÇ SANATÇI FESTİVALDE YER ALDI

Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Cem Tuncer, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzisyen Ferit Odman, müzisyen Hediye Güven, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzik yazarı Sevin Okyay, gazeteci Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer yer alıyor.

Genç Caz konserleri, geçen on beş yıl içerisinde 60'ın üzerinde genç caz sanatçı ya da topluluğuna dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. Bunun yanı sıra sanatçılar İstanbul Caz Festivali sonrasında başka festivallere katıldılar ve Türkiye ile yurt dışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahne alma fırsatı yakaladılar. Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz katılımcıları arasında Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz, Tolga Erzurumlu, Tümer Uluçınar, Hakan Başar, Geeva Flava, Eylül Biçer, Sanat Deliorman, İpek Dinç, Can Tutuğ, Cazzip Project ve Gagarin Jazz Band gibi müzisyen ve topluluklar yer alıyor.