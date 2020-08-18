İstanbul Caz Festivali’nde yeşille müzik iç içe

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu yıla özel olarak müzikseverlerle Eylül ayında buluşacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin İstanbul’un sevilen parklarındaki konserleri de dinleyicileri karşılamaya hazırlanıyor.

Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında Türkiye'den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı hem İstanbul'un en sevilen açık hava mekânlarında hem de ayrıntıları ilerleyen günlerde paylaşılacak çevrimiçi platformunda ağırlayacak.

Festival kapsamında yapılacak Parklarda Caz konserleri ise İstanbul'un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyiciye yeşille müziğin iç içe geçtiği keyifli anlar yaşatacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz'ın ilki 5 Eylül Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak.

Parklarda Caz Programı

5 Eylül Cumartesi

Şişli Habitat Parkı

17.30 – Saynur Eren Quartet

18.30 – An Quartet

19.45 – Güneş Özgeç

21.15 – Kam

6 Eylül Pazar

Beşiktaş Sanatçılar Parkı

17.30 – Duble Salih

18.30 – Deli Bakkal

20.00 – Seda Erciyes & JmH

13 Eylül Pazar

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

17.30 – Udgang Trio

18.30 – Afroloji

19.45 – Su İdil

21.15 – Barbaros Erköse