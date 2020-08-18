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İstanbul Caz Festivali’nde yeşille müzik iç içe
İstanbul Caz Festivali’nde yeşille müzik iç içe
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu yıla özel olarak müzikseverlerle Eylül ayında buluşacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin İstanbul’un sevilen parklarındaki konserleri de dinleyicileri karşılamaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 18 Ağustos 2020 - 11:53

Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında Türkiye'den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı hem İstanbul'un en sevilen açık hava mekânlarında hem de ayrıntıları ilerleyen günlerde paylaşılacak çevrimiçi platformunda ağırlayacak.

Festival kapsamında yapılacak Parklarda Caz konserleri ise İstanbul'un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyiciye yeşille müziğin iç içe geçtiği keyifli anlar yaşatacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz'ın ilki 5 Eylül Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak.

Parklarda Caz Programı

5 Eylül Cumartesi

Şişli Habitat Parkı

17.30 – Saynur Eren Quartet
18.30 – An Quartet
19.45 – Güneş Özgeç
21.15 – Kam

6 Eylül Pazar

Beşiktaş Sanatçılar Parkı

17.30 – Duble Salih
18.30 – Deli Bakkal
20.00 – Seda Erciyes & JmH

13 Eylül Pazar

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

17.30 – Udgang Trio
18.30 – Afroloji
19.45 – Su İdil
21.15 – Barbaros Erköse

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