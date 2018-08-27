İstanbul Comics and Art Festival’e geri sayım

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İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), bu yıl uluslararası katılımla ‘kimlik’ temasıyla düzenlenecek. Kadın kimliğine özel bir yer verilecek olan festival, bu yıl Kadıköy sokaklarına da açılacak. 2016 yılından bu yana çizgi dünyası ve sokak kültürüyle iç içe olan festival gündelik yaşama karışarak her kesimden insana ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda festivalde geçmiş yıllardan farklı olarak ‘Urban Hacking’ projesi yer alacak. Festivalden iki hafta önce çağdaş sanat üretimleriyle tanınan sanatçı ve tasarımcılar Ayça Ceylan, Duygu Kanadıkırık, Elif Atmaca, Cem Demirci&Gizem Akgönül, Inez Piso, Merve Şendil, Onaranlar Kulübü, Rafet Arslan, Ragıp Basmazölmez ve Sebahat Karcı Kadıköy‘ün semtlerinde seçtikleri kamusal alanlara üç boyutlu sanatsal müdahalelerde bulunacak.

KADIN GRAFFİTİ SANATÇILARI AĞIRLANACAK

İstanbul Comics and Art Festival‘in graffiti alanı bu yıl Sinem Yıldırım, Gamze Yalçın, Fulya Hocaoğlu ve Shamsia Hassani olmak üzere 4 kadın graffiti sanatçısını ağırlayarak üç gün boyunca canlı graffiti çalışmalarına ev sahipliği yapacak. ‘Kimlik’ kavramı doğrultusunda ‘bir kadın olarak sokakta var olmak‘ üzerine söyleşiler gerçekleşecek. Afganistanlı sokak sanatçısı Shamsia Hassani, söyleşisi ve üç gün boyunca festival alanında gerçekleştireceği mural çalışmasıyla alanda yer alacak.

Festivalde yer alan ‘Albüm Kapakları Sergisi’nde, yerli grupların illüstrasyonla tasarlanmış albüm kapakları arşivi üzerinden müziğin görselleşme sürecine odaklanacak. Öte yandan festivalde müzik grupları da olacak. Animasyon filmler gösterilecek. çizgi roman dükkanları atölye çalışmaları gerçekleştirecek.