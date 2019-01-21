İstanbul dansa doyacak

Downtempo’dan house’a, techno’dan deep house’a uzanan prodüksiyonları ile dans pistlerinde ayak basılmadık yer bırakmayan, 2016'da Innervisions etiketinden yayınladığı “X” parçasıyla hayli sükse yapan Los Angeles'lı Eagles & Butterflies (Chriss Barrat), Burn Enerji İçeceği ev sahipliğinde 25 Ocak Cuma RX'in dans pistini eskitmeye geliyor. 23:00’te başlayacak olan gece, sabahın ilk saatlerine kadar sürecek.

Dixon, Ame, DJ Tennis, John Digweed, Maceo Plex gibi dans müziğin prestijli isimleri tarafından desteklenen Eagles & Butterflies bu yıl Mixmag’da en iyi çıkış yapan sanatçılardan biri olarak da seçildi.