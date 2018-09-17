İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezona Rossini’nin ölümünün 150. yıldönümüne ithafen hazırlanan 'Açılış Konseri' ile başlıyor.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2018-2019 sezonunu 28 Eylül 2018 saat 20.00'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde açıyor. Orkestra şefliğini Zdravkov Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği konserde, Rossini'nin ‘İtalya'da Bir Türk’, ‘2. Mehmet’, ‘Sevil Berberi’, ‘Otello’, ‘Külkedisi’, ‘Stabat Mater’, ‘Semiramide’, ‘Ren'e Yolculuk’ gibi birçok ölümsüz eserinden aryalar seslendirilecek. Konserde solist olarak; Caner Akgün, Caner Akın, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Özge Kalelioğlu, Ali İhsan Onat, Hale Soner, Nazlı Deniz Süren, Elif Tuğba Tekışık, Umut Tingür, Hande Soner Ürben, Gökhan Ürben, Sevim Zerenaoğlu yer alıyor.

DON KİŞOT OPERASI PRÖMİYER YAPACAK

İDOB'un bu seneki teması ise idealizm oldu. Bu sezona damgasını Don Kişot vuracak. Geçen sene bale ile başlayan Don Kişot teması, bu sezon gelişerek opera, müzikal, çocuk oyunu ve hatta konserlerde karşımıza çıkacak. Bu kapsamda, J.Massenet'in en son eseri Don Kişot Operası, Recep Ayyılmaz rejisi ile 19 Ocak 2019'de Türkiye prömiyerini yapacak.



Önceki sezonlarda sahnelenen M. Leigh'in ‘Mançalı Şövalye Müzikali’ ise Murat Göksu rejisi ile Mayıs ayında sahnede olacak. Ayrıca Don Kişot; önümüzdeki Ocak ayında çocuklarla buluşacak.

PRÖMİYER YAPACAK ESERLER

Prömiyer yapacak olan diğer bir eser ise S.Rahmaninov'un Aleko Operası… Doğan Çelik rejisi ile sahnelenecek eser, 19 Nisan 2019'da prömiyer yapacak.

Balede bu sezon prömiyer yapacak olan Verdi'nin müziklerinden oluşturulmuş ‘Üç Silahşör’ adlı eseri ise G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un senaryo – koreografisi ile 1 Aralık’ta ilk kez sahnelenecek.

Adnan Saygun'un ölümsüz eseri Yunus Emre ise içinde canlı orkestra ve solo – koronun yer alacağı, bale eseri olarak, prömiyerini 23 Şubat’ta gerçekleştirecek.

KONSERLER SÜRÜYOR

İDOB, bu sezon da 20 farklı performansla ‘konserler’ dizisine devam ediyor. Cumhuriyet Konseri, Rus Besteciler, Atatürk'ü Anma Konseri, Stabat Mater (Rossini), Ustalara Saygı, Napoliten, Kış Konseri, Yeni Yıl Konseri, Alman Romantikleri, Senfonik Konser, İspanyol Besteciler, Barok Konseri, Bahar Konseri, Nocturno (Gece Müziği), Çocuk Korosu Konseri, Requiem (Verdi), Gençlik Konseri, Fuaye Konserleri ve Arkeoloji Müzesi Konserleri sezon boyunca sürecek.