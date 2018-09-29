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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2018-19 sezonuna opera bestecisi G. Rossini’nin 150. yılı nedeniyle, bestecinin müziklerinden oluşan “Açılış Konseri” ile başladı.
Kültür Sanat 29 Eylül 2018 - 12:08

İDOB'un ”Açılış Konseri “ dün akşam, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyici ile buluştu. İDOB, dünkü açılış konserinde genç sanatçılarla müzik direktörü Zdravko Lazarov'un değneği altında muhteşem bir konser verdi. Dakikalarca alkışlanan konserin sonunda İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan bir konuşma yaparak, yeni sezonla ilgili bilgiler vererek sezonu açtı.

DON KİŞOT FIRTINASI

16. yüzyıldan 21. yüzyıl uzanan renkli bir repertuvar sunan İDOB, sezonun teması olarak ‘idealizm’den hareketle Don Kişot'u, tüm farklı biçim ve uygulamalarıyla ele alacak.

Balede Don Kişot, operada Don Kişot, müzikalde Don Kişot, çocuk oyununda Don Kişot, konserlerde Don Kişot olmak üzere birçok farklı disiplinde ünlü eseri sergileyecek olan İDOB; yeni sezonda sürprizlere de yer verecek.

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