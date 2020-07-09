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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden açıkhava konserleri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden açıkhava konserleri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu ay itibarıyla corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat edilerek “Açıkhava Yaz Konserleri” düzenlemeye başladı.
Kültür Sanat 9 Temmuz 2020 - 11:00

Geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleşen, Arkeoloji Müzesi'ndeki konserde İDOB solistleri; Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Külekçi, Kenan Dağaşan ve piyanist Fügen Yiğitgil, seyircilerle buluştu. Konser, yeni bir mekan olan Büyükyalı Fişekhane'de 18 Temmuz'da tekrarlanacak.

Konser programınında besteciler; W.A Mozart, G. Bizet, G. Puccini, C. Saint-Saëns, A. A. Saygun, J. Offenbach ve G. Verdi'nin eserleri sunuluyor.


İDOB Orkestra Sanatçıları; Oleksandr Samoylenko, Ezgi Karasu, Verda Gül, Şafak Erişkin ve Ecesu Sertesen'in sahnede olacağı “Oda Müziği Konserleri” ise 17 Temmuz'da Büyükyalı Fişekhane'de ve 18 Temmuz'da Arkeoloji Müzesi'nde…

Konser programında ise; besteciler; A. Vivaldi, J.S. Bach, O. Respighi, J. Brahms, C.M. von Weber, B. Bartok, C. Saint-Saëns, Santuri Ethem Efendi (S.Yalçın düzenlemesi) eserleri yer alıyor.

Arkeoloji Müzesi'ndeki konser saat 14:00'de, Büyükyalı Fişekhane konserleri ise saat 20:30'da başlıyor.