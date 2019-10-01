İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda haftanın programı

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 Tiyatro Sezonu’nu beş oyun ile açıyor. 1 Ekim Salı günü temsillerine başlayacak oyunlar Sahibinin Sesi, Profesyonel, İstasyon, Bayrak ile çocuk oyunu Turta Girmemiş Orman olacak.

Geçtiğimiz sezon temsillerini Üsküdar Tekel Sahnesinde gerçekleştiren oyun, ilk kez Cevahir Sahnesinde seyirci ile buluşacak. Zembul ve Bilal’in aşkını çok kültürlülüğün, parçalanmanın, deliliğin izlerini sürerek etkileyici bir ifadeyle anlatan oyunda Fatih Topçuoğlu, Ebru Aytürk, Lebib Gökhan, Meltem Evcioğlu, Oğuz Tunç, Eren Özyalçın, Murat Yatman, Esra Akbaş, Tayfun Sav, Duygu Başkaya, Berk Sezenler, Burak Aksak, Ecesu Sevindik ve Melis Özpaça rol alıyor.

Oyunu Sevim Burak yazdı, İskender Altın yönetti. Oyun 13 Ekim Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'deki temsillerine devam edecek.

PROFESYONEL 9’UNCU SEZONUNDA

Prömiyerini 21 Ocak 2010'da yapmış olan oyun 11. sezonunda temsillerine, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni sahnelerinden Mecidiyeköy Büyük Sahne'de devam ediyor. Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal, politik atmosferi anlatan oyunda kırk yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikâyesine tanık oluyoruz. Oyundaki karakterlere Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz hayat veriyor. Işıl Kasapoğlu’nun rejisörlüğünü üstlendiği oyunu Duşan Kovaçeviç kaleme aldı. Oyun 5 Ekim Cumartesi gününe kadar Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki temsillerine devam edecek.



İSTASYON, ÜSKÜDAR STÜDYO SAHNE’DE

Yolu istasyona düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelip, kendi kabukları içinde yaşamaya mahkum olmalarını anlatan oyunda karakterlere Gamze Yapar Şendil, Berrin Akhasanoğlu ve Zeynep Alper hayat veriyor. Olexandr Viter’in yazdığı oyunu, Senem Cevher çevirdi, Ali Atilla Şendil yönetiyor. İstasyon oyunu 6 Ekim Pazar gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne’de izlenebilir.



AİLE KAVRAMINI SORGULAYAN OYUN: BAYRAK

Bayrak oyunu cinayetle son bulan bir ihanetin bir aileyi nasıl çöküşe sürüklediğini anlatırken ilişkiler üzerinden aile kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olgularını sürprizli bir kurgu ve içerikle sorguluyor. Ali İpin, Gönen Aykaç, Can Şıkyıldız, Zeynep Kızıltan, Murat Sarı, Can Albayrak ve Emir Üstündağ'ın rol aldığı oyun 6 Ekim Pazar gününe kadar Kozyatağı Kültür Merkezinde izlenebilir. Berkun Oya’nın yazdığı oyunu, Kubilay Karslıoğlu yönetiyor.



EJDERHA VE ARKADAŞININ HİKAYESİ

Turta Girmemiş Orman'ın yamacındaki dağın lezzetli çileklerini yemesi yasaklanan ejderha ve arkadaşı Devcan'ın maceralarını anlatan oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni sahnesi Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 4 yaş üzeri izleyicilerini bekliyor olacak. Dila Er ile Gözde Kısa’nın yazdığı oyunun rejisörlüğünü Elif Erdal üstleniyor. Turta Girmemiş Orman 6 Ekim Pazar günü saat 13.00'de temsil edilecek.