“İstanbul Efendisi” oyunu online yayınlanacak

İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen 'İstanbul Efendisi'ni dijital olarak yayınlayacak.

Mayıs ayı boyunca her hafta pazar günleri İBB Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelenmiş ve büyük beğeniyle izlenmiş, Aşk-ı Memnu, Pembe Konağın Gelinleri ve Yedi Kocalı Hürmüz oyunları yayınlanmıştı.

24 Mayıs Pazar günü de saat 15.00'te, 2008 yılında İBB Şehir Tiyatroları'nda ilk kez sahnelenen “İstanbul Efendisi” oyunu, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde tiyatro severlerle buluşacak.

BİR BABANIN GÜLÜNÇ DURUMU

İstanbul Efendisi'nde, kızına uygun bir damat adayı bulmak için, dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç durumu anlatılıyor. Musahipzade Celâl'in yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda; Engin Alkan, Mahperi Mertoğlu, Çağlar Çorumlu, Volkan Ayhan, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, Murat Üzen, Derya Çetinel, Sevinç Erbulak, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Reyhan Karasu, Çiğdem Gürel, Senem Oluz, Hamit Erentürk, Esra Karabaş, Murat Güreç, Utku Akıncı rol alıyor.

Mayıs ayında yayınlanacak son oyun ise “Surname 2010” olacak. Oyun, 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 15:00’te izleyicilerle buluşacak.